Россияне сократили онлайн-покупки из-за рубежа на фоне пандемии

Количество посылок в рамках трансграничной электронной торговли сократилось на 22% в I квартале 2020 года на фоне пандемии нового коронавируса по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом «Известиям» сообщили в ФТС.

Всего в период с января по март было оформлено 71,9 млн отправлений. При этом поступления в бюджет выросли с 214 млн рублей в прошлом году до 360 млн — в 2020-м, что объясняется снижением порога беспошлинной онлайн-торговли до €200.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов согласился с тем, что количество заказов из-за рубежа пошло на спад. По его словам, в период пандемии во всем мире снизилась потребность граждан в непродовольственных товарах.

Он рассказал, что обычно россияне покупают в заграничных магазинах одежду, обувь и технику. Однако из-за того, что сейчас стоимость доставки увеличилась, многие граждане заказывают товары на российских сайтах.

В пресс-службе «Почты России» сказали, что они не раскрывают точную статистику обработки почтовых отправлений. По их данным, большинство посылок приходит из Китая, который формирует 93,4% от входящего объема посылок в РФ. Также заказы поступают из Великобритании, Финляндии, других стран Евросоюза и США.

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Шопинг во время чумы: россияне сократили онлайн-покупки из-за рубежа