Британский эксперт рассказала об этике при онлайн-покупках на фоне коронавируса

Этичность при совершении онлайн-покупок условиях пандемии коронавируса состоит в разумности заказов, соблюдении безопасности, а также в поддержке экономики, такое мнение высказала эксперт в области этики Оксфордского университета Карисса Велиз.

По ее словам, разумно заказывать крупные партии продуктов для всей семьи на долгий период. Это поможет избежать нескольких походов в супермаркет, где высока вероятность заразиться коронавирусом или кого-то заразить, передает «РИА Новости».

Эксперты рекомендуют отказаться от товаров, без которых можно какое-то время обойтись, например одежды и обуви. Также не стоит обременять онлайн-магазины единичными товарами на небольшие суммы.

При этом она добавила, что в некоторых случаях покупка второстепенных товаров может быть этичной с экономической точки зрения.

«Например, крем для лица или мыло, сваренное вручную, могут быть не так важны для вас, но их покупка может поддержать бизнес конкретной семьи или малого предприятия», — отметила специалист.

Велиз добавил, что при всех заказах необходимо соблюдать меры предосторожности и свести при покупке к минимуму любые контакты с курьерами.

«Если есть возможность, нужно попросить оставить продукты и товары перед дверью, а дома их необходимо тщательно продезинфицировать», — сказала эксперт.

Ранее в апреле профессор профилактической медицины Университета Наварры, Мигель Мартинес-Гонсалес рассказал о том, как правильно питаться в условиях самоизоляции.