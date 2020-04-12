Россияне стали чаще оплачивать покупки с помощью pay-сервисов

В марте 2020-го россияне стали чаще расплачиваться за покупки с помощью платежных сервисов. Об увеличении оборота по таким трансакциям «Известиям» рассказали в крупнейших российских банках.

В I квартале доля этих операций выросла до 23%, уточнили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Объем операций с использованием pay-сервисов (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Mir Pay) в марте 2020-го заметно вырос: на 50% в банке «Хоум Кредит», на 25% в первой половине месяца в Абсолют Банке, на 20% в банке «Санкт-Петербург» и на 14% в Промсвязьбанке, заявили «Известиям» представители этих кредитных организаций.

Популярность оплаты с помощью этой технологии связана в том числе с самоограничением граждан в использовании наличных денег, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. В конце марта ЦБ предупреждал кредитные организации, что купюры могут быть переносчиком коронавируса: на бумаге COVID-19 живет три-четыре дня.

Начальник управления развития цифровых каналов Промсвязьбанка Александр Азнавур подчеркнул: если у потребителей есть возможность совершать оплату, не дотрагиваясь до терминала, то в нынешних условиях лучше использовать ее.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Бесконтактный пассаж: в марте подскочила популярность pay-сервисов