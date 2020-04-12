Прямой эфир

Россияне стали чаще оплачивать покупки с помощью pay-сервисов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В марте 2020-го россияне стали чаще расплачиваться за покупки с помощью платежных сервисов. Об увеличении оборота по таким трансакциям «Известиям» рассказали в крупнейших российских банках.

В I квартале доля этих операций выросла до 23%, уточнили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Безналичное дело: ЦБ ожидает рост операций по картам до 70% в 2020-м
Карантин способствует увеличению покупок онлайн, но экономический кризис сократит общее потребление россиян

Объем операций с использованием pay-сервисов (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Mir Pay) в марте 2020-го заметно вырос: на 50% в банке «Хоум Кредит», на 25% в первой половине месяца в Абсолют Банке, на 20% в банке «Санкт-Петербург» и на 14% в Промсвязьбанке, заявили «Известиям» представители этих кредитных организаций.

Популярность оплаты с помощью этой технологии связана в том числе с самоограничением граждан в использовании наличных денег, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. В конце марта ЦБ предупреждал кредитные организации, что купюры могут быть переносчиком коронавируса: на бумаге COVID-19 живет три-четыре дня.

Начальник управления развития цифровых каналов Промсвязьбанка Александр Азнавур подчеркнул: если у потребителей есть возможность совершать оплату, не дотрагиваясь до терминала, то в нынешних условиях лучше использовать ее.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Бесконтактный пассаж: в марте подскочила популярность pay-сервисов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество призвало отказаться от наличных в период пандемии коронавируса
Ряд ритейлеров анонсировали отказ от приема наличных из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020