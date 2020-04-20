Грузовики с трассы М5 будут проезжать через Ульяновск

Министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин сообщил, что в скором времени перекроют движение грузового транспорта по трассе М5 «Урал» на участке в Самарской области.

Ограничение введут 8 мая. С 10.00 до 22.00 с пятницы по воскресенье до 19 октября проезд будет перекрыт. Это связано со строительством транспортной развязки на 974-м километре трассы М5, отмечает 1ul.ru.

На время перекрытия транспорт будут пускать по обводным путям, к которым также отнесли подъезд к Ульяновску от трассы М5, трассу А151 Цивильск – Ульяновск и федеральные дороги М7 «Волга», Р226 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград, Р228 Сызрань – Саратов – Волгоград.

Трасса М5 «Урал» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (с подъездами к Рязани, Саранску, Пензе, Ульяновску, Самаре, Оренбургу, Уфе, Екатеринбургу). Протяжённость составляет 1879 км. Дорога является частью дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6. Ответвление дороги на Екатеринбург (Челябинск — Екатеринбург) является частью азиатского маршрута AH7.