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Цена майских фьючерсов нефти WTI упала до $4,09 за баррель

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Фото: Global Look Press/Daniel Radicevic/imagebroker
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Цена американской нефти WTI с поставкой в мае подешевела до $4,09 за баррель и установила новый антиректорд, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 20.15 мск стоимость майских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 272,098% и составила $4,9 за баррель, по данным межконтинентальной биржи ICE.

В 20.19 стоимость барреля WTI с поставкой в мае опустилась до 3,9$.

Цена на июньские фьючерсы Brent снизилась на 6% — до $26,49 за баррель по состоянию на 20.22 мск. Нефть Brent, в свою очередь, подешевела на 5,3% — до $26,58 за баррель.

Ранее в этот же день цена нефти WTI достигла уровня 1 апреля 1986 года и упала до $10 за баррель, затем впервые в истории опустилась ниже $8.

7 апреля цена нефти WTI опустилась ниже $18 впервые с 2002 года.

Ранее, 13 апреля, цены на нефть начали расти на фоне заключения странами ОПЕК+ соглашения по сокращению добычи. Стоимость майских фьючерсов WTI тогда достигла $24,37 за баррель.

При этом в целом наблюдается тенденция падения нефтяных котировок на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.

Как сообщалось в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году спрос на нефть в мире снизится на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки на фоне пандемии COVID-19.

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