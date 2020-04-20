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Парад Победы в Калуге перенесли

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В Калуге будет перенесена дата проведения парада Победы. Об этом врио губернатора Калужской области Владислав Шапша заявил 20 апреля на очередном заседании правительства региона.

«Я прошу принять соответствующее решение, понимая при этом, что мы переносим парад и массовые мероприятия, но сам День Победы никуда не переносится. Он был и остается 9 мая. И поэтому мы с вами должны подготовиться к этому празднику соответствующим образом», — цитирует главу региона газета «Весть».

Владислав Шапша также подчеркнул, изменения связаны с прямым поручением президента России Владимира Путина. Врио главы региона поручил профильным ведомствам внести изменения в план праздничных мероприятий.

16 апреля Владимир Путин принял решение перенести дату празднования победы в Великой Отечественной войне из-за распространения коронавируса. В Кремле подчеркнули, что решение не было простым для российского лидера, однако для Путина приоритетом является здоровье людей.

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