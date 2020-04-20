В Кургане врачи проигнорировали лежащего у крыльца больницы мужчину

В Кургане врачи местной больницы скорой помощи (БСМП) отказались помочь мужчине, который лежал рядом с крыльцом медучреждения. Видео инцидента опубликовал новостной портал URA в понедельник, 20 апреля.

На кадрах видно, как прохожая обратилась к медикам с призывом оказать помощь мужчине. В ответ один из сотрудников больницы заявил, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, а еще одна из работниц медучреждения попросила девушку «не истерить», так как, по ее словам, медики уже вызвали полицейских.

Неравнодушная жительница Кургана отметила, что мужчина, лежавший возле больницы, был неплохо одет.

«Я подошла, увидела, что он держится за сердце и стонет. Я пошла в больницу и попросила, чтобы ему оказали помощь», — цитирует ее портал.

Сообщается, что помощь мужчине оказал водитель скорой помощи, подъехавшей к больнице. Он вызвал охранника, который помог доставить ему доставить мужчину в медучреждение.

Накануне стало известно, что 48-летняя Елена Ч. умерла по возвращении из больницы на лавке возле дома по улице Ботанической в Москве. По факту инцидента инициирована внутренняя проверка, а причина смерти станет известна после проведения вскрытия.