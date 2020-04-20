Накрутят коек: сколько мест для борьбы с COVID готовят в регионах

В Санкт-Петербурге к концу меясца планируется развернуть 5664 места в 13 учреждениях здравоохранения. На данный момент задействовано 3865. В минздраве Нижегородской области «Известиям» сообщили, что собираются увеличить число коек до 2229, на сегодняшний день для приема открыто только 1869. Власти регионов готовятся к негативному сценарию, а вот специалисты серьезного всплеска эпидемии в субъектах не ожидают, хотя и приветствуют превентивный подход.

Всем по местам

17 апреля на совещании по строительству и перепрофилированию медцентров Владимир Путин актуализировал проблему медицинских коек. Он напомнил, что к 28 апреля все больницы должны быть укомплектованы специализированными местами для больных коронавирусом. Глава государства подчеркнул, что, по состоянию на 16 апреля, работа по оснащению регионов была выполнена только на 72%. Он дополнительно отметил необходимость обеспечения врачей и медицинского персонала индивидуальными средствами защиты.

Региональные власти выполняют поручение президента и готовятся к негативному варианту развития событий. Об увеличении количества коек для больных коронавирусом «Известиям» рассказали в профильных ведомствах регионов. В Санкт-Петербурге, который стал одним из лидеров по количеству заболевших, по состоянию на 17 апреля, общее число пациентов с подтвержденным диагнозом превысило 1,5 тыс. В комитете по здравоохранению Северной столицы подтвердили планы по увеличению мест в медицинских учреждениях города до конца месяца.

— До 28 апреля планируется развернуть 5664 койки в 13 учреждениях здравоохранения. На данный момент задействовано 3865. Количество больничных мест с кислородом составляет 60%, — сообщили «Известиям» в профильном ведомстве города.

Там подчеркнули, что количество аппаратов искусственной вентиляции легких составляет 1784, причем 1210 из них находятся в городских учреждениях.

В Нижегородской области отметили, что в соответствии с численностью населения (3 124 445 человек) необходимо развернуть 2229 коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 17 апреля, общее число зараженных коронавирусом в регионе превысило 450.

На сегодня открыто и подготовлено к приему 1869 коек, и этот показатель планируют увеличивать. В ведомстве также отметили, что поэтапному перепрофилированию подлежит 21 медицинская организация Нижнего Новгорода и области.

Отсутствие дефицита коек отмечают на Камчатке. В минздраве края «Известиям» сообщили, что в регионе развернуто 156 коек. При этом занято только 30 мест для больных COVID-19.

— При необходимости возможно увеличение количества коек для больных с новой инфекцией, — сообщается в письме ведомства за подписью министра здравоохранения края Елены Сорокиной.

В Тульской области подчеркнули, что на данный момент для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено 394 места, а лечение проходят 129 человек. В минздраве региона отметили, что дефицита мест для пациентов нет, но работа по созданию резерва к концу месяца будет проведена.

— Дополнительно к концу апреля будет создано еще дополнительно 389 коек. В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ к концу апреля в регионе должно быть развернуто не менее 733 коек для приема больных коронавирусом, — сообщили «Известиям» в региональном ведомстве.

8 апреля Владимир Путин провел совещание с главами регионов, где обсудил в том числе увеличение количества коек для больных коронавирусом. Глава государства отметил, что в субъекты поступило более 33 млрд рублей для развертывания дополнительных специализированных, полностью оснащенных мест в больницах и инфекционных отделениях.

В Минздраве отреагировали оперативно и пообещали, что до конца месяца по стране должно быть развернуто около 95 тыс. коек для лечения больных COVID-19. В самом министерстве «Известиям» не смогли оперативно предоставить комментарий.

«Думаю, мощностей хватит»

Регионы Центральной России тоже готовы к дополнительной нагрузке в случае ухудшения ситуации. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Курской области Валерий Рязанский.

— От работы диагностики будут зависеть дальнейшие меры по реагированию. Те медицинские учреждения, которые должны будут разворачивать койки на следующем этапе, уже готовы к дополнительной нагрузке, — отметил Валерий Рязанский.

Он добавил, что ожидает увеличения статистики по больным коронавирусом в регионах. По состоянию на 17 апреля, число заболевших в Курской области приблизилось к 150.

В других регионах, однако, считают, что имеющихся возможностей вполне достаточно для эффективного лечения и предотвращения коллапса. В Калмыкии, например, 67 подтвержденных диагнозов COVID-19 на 17 апреля.

— Думаю, что у нас хватит действующих мощностей. Часть коек будут переоборудованы под инфекционные блоки, — сообщил «Известиям» сенатор от региона Алексей Майоров.

А вот в Мурманской области собираются перевыполнить план, рассказала «Известиям» сенатор от региона Татьяна Кусайко.

— Учитывая расчетные данные, нам положена 371 койка. У нас в регионе на настоящий момент уже проводится активное перепрофилирование на базе Мурманской областной больницы. Надо отметить, что у нас коек будет развернуто в 1,5 раза больше от предполагаемой нормы — свыше 500, — отметила она.

Эксперты подчеркивают, что ожидать серьезного распространения коронавируса в субъектах не стоит, но провести необходимые меры подготовки необходимо.

— Регионы ориентируются на ситуацию в крупных городах, Москву в основном. Соответственно, в превентивном порядке разворачивают койки. Мы не ожидаем, что ситуация по всей России будет одинаковой. Но надо «соломку» подстелить, этим регионы и занимаются. Время пока есть немного, надо подготовиться, — рассказал «Известиям» академик РАН, вице-президент Национальной медицинской палаты Евгений Шляхто.

«Известия» запросили порядка 20 профильных ведомств регионов, однако не все смогли предоставить оперативные ответы.