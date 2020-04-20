Военные доставили продукты ветеранам в Подмосковье
Танкисты Западного военного округа доставили продукты и лекарства ветеранам в Подмосковье. В расписании служащих и волонтёров по несколько таких поездок в день. Во время них военные проводят дезинфекцию в домах, где живут ветераны, для профилактики COVID-19.
Танкисты Западного военного округа доставили продукты и лекарства ветеранам в Подмосковье. В расписании служащих и волонтёров по несколько таких поездок в день. Во время них военные проводят дезинфекцию в домах, где живут ветераны, для профилактики COVID-19.