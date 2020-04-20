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В правительстве Хабаровского края заявили о незаконной работе аэродрома Калинка

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Аэродром Калинка в Хабаровском крае, откуда вылетел потерпевший крушение легкомоторный самолет, работал незаконно. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Аэродром работает без лицензий. По информации от краевого Минтранса, ранее комиссия Межгосударственного авиационного комитета запретила там полеты», ― цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что во время аппаратного совещания правительства региона глава Хабаровского края Сергей Фургал поручил создать рабочую группу для временного закрытия аэродрома.

18 апреля частный легкомоторный самолет после взлета с аэродрома Калинка упал в 700 м от села Лесное Хабаровского края. В результате авиакатастрофы погибли владелец самолета Илья Карабут, эксперт сертификационного центра Михаил Охотников, летчик-испытатель Денис Яровой, Оксана Ким.

Отмечалось, что причиной крушения стали действия летчика-испытателя, из-за которых произошел срыв самолета на малой высоте.

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