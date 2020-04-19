Аэродром назвал причину падения самолета Л-142 в Хабаровском крае

Причиной крушения частного легкомоторного самолета в Хабаровском крае, которое произошло 18 апреля и привело к гибели четырех человек, стали действия летчика. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили представители аэродрома «Калинка», откуда самолет вылетал.

«18.04.2020 при испытательном полете произошла катастрофа с самолетом-амфибией Л-142. Самолет проходил летные испытания для продления сертификата летной годности. Действия летчика-испытателя привели к срыву самолета на малой высоте, и это стало причиной гибели четырех человек», — написали представители аэродрома в Instagram.

Среди погибших — владелец самолета Илья Карабут, эксперт сертификационного центра Михаил Охотников, летчик-испытатель Денис Яровой, Оксана Ким.

Самолет Карабута упал в 700 метрах от села Лесное Хабаровского края 18 апреля. По информации «Известий», Карабут был бизнесменом и занимался оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях.