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Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Колумбии

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Фото: соцсети
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Легкомоторный самолет авиакомпании IBIS Aircraft разбился в колумбийском регионе Толима, погибли по меньшей мере два человека. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило в Twitter Специальное административное подразделение гражданской авиации министерства транспорта страны.

Инцидент произошел в 13:05 по местному времени (19:05 по мск), когда самолет перестал передавать сигнал о своем местонахождении на высоте 4663 метров в районе реки Тотаре в центральной части Колумбии. Самолет совершал перелет из аэропорта Альфонсо Бонилья Арагон (Пальмира) до аэропорта Гуаймарал, расположенного в городе Кали.

#InformaciónImportante acerca de ultraliviano de matrícula HJ-464 accidentado en la vereda Santa Rosa, cañón del río Totaré, Tolima. pic.twitter.com/mepsDdtexR

Издание El Tiempo сообщает, что по неофициальной информации погибли четыре человека, включая пилота. Данные сведения не были подтверждены или опровергнуты.

На месте крушения работают спасатели и полицейские. Региональные власти начали расследование причин трагедии.

17 февраля четыре человека пропали без вести после крушения легкомоторного самолета в районе Карибского моря.

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