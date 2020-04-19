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Число зараженных коронавирусом на Украине приблизилось к 5,5 тыс.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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За последние сутки на Украине выявлено 343 новых случая заражения новым типом коронавируса, общее количество заболевших в стране достигло 5449. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщает портал министерства здравоохранения страны.

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«По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели», — говорится в сообщении ведомства.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине Фонда борьбы с коронавирусом. На его финансирование было выделено 64,7 млрд грн ($2,3 млрд). Средства направят на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.

С 12 марта на Украине действует режим общенационального карантина. 6 апреля меры были ужесточены. Гражданам разрешено передвигаться не более, чем по двое, запрещено гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки.

Все украинцы обязаны носить средства защиты и иметь при себе документы. Частично закрыта госграница.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 19 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,3 млн человек, из них 160,8 тыс. скончались, 600,7 тыс. пациентов выписаны из больниц.

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