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Два первых пациента умерли от коронавируса в Красноярском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Два первых летальных случая от коронавируса зарегистрированы в Красноярском крае. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

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«За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода у пациентов, которые находились в реанимационных отделениях больниц Красноярска. Они находились на лечении по поводу тяжелых пневмоний на фоне коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение минздрава.

Также в ведомстве отметили, что скончавшиеся — пожилые люди с хроническими заболеваниями.

В России к настоящему моменту зарегистрировано 36 793 случаев заболевания, летальных исходов — 313, выздоровели 3 057 пациентов.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем. По его словам, у страны есть все необходимые ресурсы, которые требуются для защиты жизни и здоровья людей, а также для поддержки экономики.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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