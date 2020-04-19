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Кокорин заявил о предпочтении чифира шампанскому

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин заявил о предпочтении чифира шампанскому. Об этом он рассказал во время прямого эфира Instagram со спортивным комментатором Нобелем Арустамяном.

В ходе проведенного блиц-опроса Кокорин рассказал о том,что свой выбор остановил на чифире, вместо шампанского. Кроме того, футболист заявил о том, что скорее пострижется налысо, чем сделает себе татуировку. Выбирая между творчеством южнокорейского исполнителя PSY и музыкой шансонье Михаилом Кругом, Кокорин предпочел последнего.

Помимо этого футболист поделился информацией о том, что у него есть варианты продолжения карьеры в Италии. Однако Кокорин не стал раскрывать подробностей, заявив, что ему бы хотелось конкурировать с «Миланом» и «Интером».

«Пора ли мне в Европу? У меня такой момент, что можно выбирать и прислушиваться. По секрету могу сказать, что ко мне уже обратились люди, которые там находятся. Люди серьезные. Есть реальные предложения», — резюмировал футболист.

Кокорин выступает за клуб «Сочи» на правах аренды до конца сезона 2019/2020. За четыре матча в Российской премьер-лиге (РПЛ) футболист забил три гола, сделал одну результативную передачу и был признан лучшим игроком чемпионата по итогам марта.

В 2018 году Александром Кокорин со своим братом Кириллом, детским тренером Александром Протасовицким и с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были взяты под стражу, а потом находились в СИЗО. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре.

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