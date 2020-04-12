Экс-форвард «Зенита» Кержаков посоветовал Кокорину уезжать в Европу

Бывший нападающий сборной России по футболу и клубов «Зенит», «Динамо» и «Севилья» Александр Кержаков считает, что форварду Александру Кокорину нужно попробовать свои силы в европейских чемпионатах. После освобождения из заключения по делу о двух драках в центре Москвы футболист заключил соглашение с «Зенитом», но зимой был арендован «Сочи». При этом после завершения сезона Кокорин освободится от контрактных обязательств.

«Я его считаю лучшим нападающим нашей страны по технике и скорости. То, что он показывает в «Сочи», как он разбирался с обороной «Краснодара» — команды, претендовавшей на чемпионство... Мне было не очень понятно, почему Кокорин ушел из «Зенита». Он претендовал бы там на место в стартовом составе. У Саши огромный талант, а также высокий уровень самоподготовки. Кокорин и Европа? Если у него будет хороший вариант, то нужно ехать обязательно», — сказал Кержаков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

29-летний Кокорин за свою карьеру выступал только в России: в «Динамо», «Зените». В настоящее время он играет за «Сочи». При этом даже зимой к игроку, который пропустил больше года из-за судебного дела и заключения в колонии, был интерес от ряда клубов Европы, в частности, «Фейеноорда» и «Марселя».

Также Кержаков выразил мнение, что в случае возобновления чемпионата России все будут в одинаковых условиях. Из-за пандемии коронавируса турнир был прерван с 17 марта, пауза на данный момент рассчитана до 31 мая.

«Не понимаю, что будет с нашим чемпионатом — будет ли он доигран, как и когда», — заметил экс-футболист. По его словам, большой вопрос также в том, «сколько времени уйдет на восстановление формы у игроков».

Кержаков также считает, что за восемь туров до финиша сезона РПЛ в борьбе за чемпионство «объективно больше нет интриги». По его словам, она исчезла после матча «Сочи» и «Краснодара». Эта игра состоялась 15 марта в последнем на данный момент, 22-м туре. Сочинцы победили «быков» со счетом 2:0.

После 22 туров у «Зенита» – 50 очков. У ближайших преследователей лидера, «Краснодара» и «Локомотива», — 41.