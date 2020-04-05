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Мамаев рассказал о переосмыслении жизни после тюрьмы

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ФК «Ростов»
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Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев поделился положительными воспоминаниями о заключении, в котором он провел почти год.

По словам футболиста, ему выпал шанс всё переосмыслить. Оказавшись по ту сторону решетки, он получил полезный опыт и сделал глобальные выводы. Мамаев отметил, что познакомился со многими интересными людьми в колонии, а их личные истории его потрясли.

«И поэтому вспоминаю тюремные дни даже с благодарностью», — цитирует футболиста «Газета.ру».

18 марта полузащитник «Ростова» анонсировал свой возможный переезд из России. Позже жена футболиста Алана Мамаева заявила на своей странице в Instagram о том, что заявление ее мужа было сделано в шутку.

В 2018 году бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с нападающим Александром Кокориным, его братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким оказались фигурантами дела о двух драках в центре Москвы. Футболисты были взяты под стражу, а потом находились в СИЗО. 8 мая 2019 года суд за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю Виталию Соловчуку приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам. Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре.

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