Человек погиб в ДТП с участием автобуса на западе Москвы

На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.

По информации «Известий», в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В столичной ГИБДД уточнили ТАСС, что водитель легковушки вылетел на встречную полосу, после чего произошло столкновение с автобусом.

16 апреля в Санкт-Петербурге погиб водитель фуры, пробившей ограждение и упавшей в реку Неву. На опубликованной в соцсетях записи видно, как до падения транспортное средство заворачивает на соседнюю полосу, сносит рекламный щит и падает с набережной.