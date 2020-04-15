На северо-востоке Китая в ДТП погибли 11 человек

В китайской провинции Цзилинь (Гирин) в результате ДТП погибли 11 человек, еще пять пострадали. Об этом 15 апреля сообщает издание The Beijing News.

Авария произошла в 05:30 по местному времени (00:30 мск) на 286-м километре 503-й автомагистрали в городском округе Сунъюань.

О состоянии пострадавших и обстоятельствах инцидента информации нет. Подробности происшествия выясняются.

13 апреля седельный тягач врезался в частные дома в китайской провинции Фуцзянь, в результате девять человек погибли.