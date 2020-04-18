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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Кемеровской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Один человек погиб и пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Кемеровской области. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в региональном ГУМВД.

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«Предварительно установлено, что 22-летний водитель машины ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что пострадали пассажиры обеих машин, в том числе трое несовершеннолетних. Водитель Toyota получили ранения разной степени тяжести.

Авария произошла в городе Березовский, сообщение о происшествии поступило 17 апреля в 21:30 по местному времени (17:30 мск). На место прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Березовскому.

В настоящий момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

11 апреля в Хабаровске при столкновении двух машин, одной из которых управлял водитель в нетрезвом состоянии, погибли два человека. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

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