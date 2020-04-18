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В Москве индекс самоизоляции составил 3,9

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Индекс самоизоляции по состоянию на 14:00 в Москве 18 апреля составил 3,9 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекса».

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Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, а 4–5 баллов означает, что на улицах почти никого.

Ранее, в субботу, сообщалось, что в Москве к административной ответственности привлечены 111 нарушителей карантина. У них был подтвержден коронавирус, в течение всего периода лечения и еще 14 дней после выздоровления они должны были находиться на домашнем карантине.

29 марта власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

С 15 апреля в столичном регионе действуют цифровые пропуска для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны. По данным столичного дептранса на 18 апреля, на данный момент в Москве передвигаются на транспорте 2,9 млн человек, пишет «Газета.ру».

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 18 апреля общее число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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