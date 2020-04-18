Прямой эфир
Сюжет:

В Москве провели дезинфекцию свыше 300 млн кв. м

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице прошла четвертая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил в субботу, 18 апреля, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. метров», — приводит его слова «Интерфакс».

По COVIDному счету: Россия вошла в топ-10 стран по числу заболевших вирусом
Ориентироваться нужно не на количество зараженных, а на смертность, говорят врачи

Бирюков рассказал, что была проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворов, межквартальных проездов и других территорий. В ходе дезинфекции задействованы более 70 тыс. сотрудников коммунальных служб и более 4,5 тыс. единиц техники.

По словам заммэра, для проведения дезинфекции используются специальные препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они безопасны для людей и животных и применяются для дезинфекции поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

6 апреля в Москве провели масштабную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Столичные коммунальщики обработали все дороги и подъезды жилых домов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая их часть приходится на Москву (2 649), затем следует Подмосковье (428). Таким образом, по состоянию на 18 апреля число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

К

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За сутки от коронавируса в Москве вылечились еще 162 пациента
Москвичи на этой неделе более ответственно отнеслись к самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020