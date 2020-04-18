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Названы возможные причины падения частного самолета под Хабаровском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Причиной падения частного легкомоторного самолета L-4 под Хабаровском могла стать ошибка пилотирования. Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили информированные источники.

«Рассматриваются различные версии. Однако приоритетной остается ошибка пилотирования и возможные технические проблемы на борту», — приводит «Интерфакс» слова источника.

В МЧС также подтвердили падение самолета, оно произошло в нежилой зоне с последующим возгоранием. По предварительным данным, есть погибшие.

О произошедшей трагедии сообщалось ранее 18 апреля. Самолет L-4 упал в 700 метрах от села Лесное Хабаровского края.

Согласно информации «Известий», владельцем воздушного судна был бизнесмен Илья Карабут, занимавшийся оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. По данным РЕН ТВ, он и еще два человека погибли.

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