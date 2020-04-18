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Врач оценил эффективность бани в профилактике коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Врача иммунолог-аллерголог Владимир Володин прокомментировал исследование французских ученых о гибели коронавируса при нагреве до 92 градусов в течение 15 минут и рассказал, поможет ли русская баня, где температура достигает 100 градусов, в профилактике заболевания.

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По его словам, несмотря на высокие температуры, в бане повышенная влажность. Этот фактор позволит вирусу долго сохраняться в воздухе.

«Он также оседает на поверхности. А вдыхание такого пара может запросто привести к инфицированию. А несоблюдение санитарных норм ко всему прочему — к грибковым или бактериальным поражениям кожи», — цитирует Володина «Вечерняя Москва» 17 апреля.

Врач также напомнил любителям попариться, что баня иммунитет не укрепляет. Медик отметил, что поддерживать здоровье организма поможет черный чай с медом и самоизоляция.

Ранее медики рассказали, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой. В первую очередь специалисты советуют при входе в квартиру положить тряпку, пропитанную раствором хлора.

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