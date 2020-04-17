Университет Хопкинса сообщил о смерти 150 тыс. человек от коронавируса

Число жертв COVID-19 в мире превысило 150 тысяч. Об этом на своем сайте сообщил в пятницу, 17 апреля, американский Университет Джонса Хопкинса.

Учреждение суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников. Как следует из его последних данных, число зараженных в мире составляет 2 214 861, погибли от заболевания 150 948 человек, 564 525 выздоровели.

Ранее в пятницу стало известно, что из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации. Специальный корпус усилили вертолетами Blackhawk, предназначенными для эвакуации.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о планах отменить ограничения, введенные из-за коронавируса, в 29 штатах.