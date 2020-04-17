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Украина начала готовиться к выходу из карантина

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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С 24 апреля власти Украины планируют смягчить меры, принятые в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил в пятницу, 17 апреля, президент страны Владимир Зеленский.

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По его словам, обществу представят план выхода из карантина, если ситуация не ухудшится.

«Частично людей нужно будет отпускать на работу, частично те отрасли, которые для нас очень важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае в отношении транспорта», — сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина».

С 12 марта на Украине действует режим общенационального карантина. 6 апреля меры были ужесточены. Гражданам разрешено передвагиться не более, чем по двое, запрещено гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки.

Все украинцы обязаны носить средства защиты и иметь при себе документы. Частично закрыта госграница.

По данным на 17 апреля на Украине зарегистрировано 4,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерли 125 человек.

Накануне о планах отменить ограничения в 29 штатах сообщил президент США Дональд Трамп.

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