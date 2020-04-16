Прямой эфир
Сюжет:

На Украине число зараженных коронавирусом превысило 4 тыс.

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине за последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных в стране достигло 4161. Такие данные в четверг, 16 апреля, передает информационное агентство УНИАН со ссылкой на украинский минздрав.

Коронавирусная реклама: мошенники выманивают средства под видом соцвыплат
Преступники усовершенствовали и актуализировали старую кризисную схему для получения данных карт

Самая напряженная ситуация с распространением COVID-19 наблюдается в Черновицкой области — 662 инфицированных, Тернопольской области — 333 и Винницкой области — 279.

В Вооруженных силах страны, по данным агентства, выявлено 28 случаев заражения, в том числе пять за последние сутки.

Сообщается, что за последние 24 часа в стране в результате заражения корнавирусом скончались восемь человек. Таким образом, общее число летальных исходов от инфекции на Украине достигло 116. Вылечились — 186 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Количество ежедневных интернет-заказов в Москве превысило 1 млн
Инфекционист допустил повторное заражение коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020