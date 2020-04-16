На Украине число зараженных коронавирусом превысило 4 тыс.

На Украине за последние сутки выявлено 397 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных в стране достигло 4161. Такие данные в четверг, 16 апреля, передает информационное агентство УНИАН со ссылкой на украинский минздрав.

Самая напряженная ситуация с распространением COVID-19 наблюдается в Черновицкой области — 662 инфицированных, Тернопольской области — 333 и Винницкой области — 279.

В Вооруженных силах страны, по данным агентства, выявлено 28 случаев заражения, в том числе пять за последние сутки.

Сообщается, что за последние 24 часа в стране в результате заражения корнавирусом скончались восемь человек. Таким образом, общее число летальных исходов от инфекции на Украине достигло 116. Вылечились — 186 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта ВОЗ объявила пандемию заболевания. Случаи заражения с начала распространения инфекции зафиксированы более чем в 200 странах мира.

По данным статистического портала Worldometer, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 2 088 240 случаев заражения, скончались — 134 720, выздоровели — 515 854.