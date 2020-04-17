Минздрав Украины заподозрил крупную вспышку COVID-19 в Почаевской лавре

Минздрав Украины подозревает крупную вспышку коронавируса в Почаевской лавре и полагает, что инфекция там может стремительно распространиться в ближайшее время. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает украинский сайт «Ракурс».

«У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник — хорист из лавры, является также священнослужителем на территории Збаражского района, а его жена работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей», — сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук на заседании оперативного штаба.

Вместе с тем, настоятель Почаевской лавры отказывается идти на контакт с властями. Не помогает, по словам санитарного врача, в этом вопросе и мэр Почаева.

«Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные — контакт очень большой. Эти священники — хористы Почаевской лавры. У них есть парафии в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка», — сказала Чайчук.

13 апреля стало известно, что Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за коронавируса. Там были подтверждены 63 случая заражения коронавирусом, несколько человек скончались.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал бороться с распространением коронавируса, но не собирается сдаваться.

С 12 марта на Украине из-за вспышки коронавируса действует общенациональный карантин. Зеленский пообещал $1 млн за изобретение вакцины от коронавирус.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 17 апреля, на Украине зафиксировано 4662 случаев заражения коронавирусом, 125 человек скончались, 246 выздоровели.