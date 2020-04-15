Приезжающих в Киев водителей и пассажиров будут тестировать на коронавирус

Водителям и пассажирам транспортных средств при въезде в Киев будут измерять температуру из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте городской администрации в среду, 15 апреля.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые машины, которые перевозят более трех человек, включая водителя.

«С завтрашнего дня, 16 апреля, водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру», — сказано в сообщении.

Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00, до этого времени термометрию будут проводить для пассажиров автобусов. Параллельно продолжится обустройство КПП и сужение дороги.

«Если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов с признаками острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию», — отмечается в сообщении.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет симптомы ОРВИ, будут вызывать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации больного.

Как сообщается на сайте Минздрава Украины, на сегодняшний день в стране зафиксировано более 3,7 случаев заболевания, 108 пациентов скончались, 143 человека выздоровели.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти призывают граждан оставаться дома.