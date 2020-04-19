Восход «Нептуна»: как создание новых ракет ужесточает риторику Украины

Прогресс в опытно-конструкторских работах по созданию новых противокорабельных ракет и РСЗО побудил украинских политиков и глав предприятий ОПК перейти к словесным угрозам о нанесении ударов по территории нашей страны . Хотя решения о серийной закупке новинок Киевом пока не принято, их испытания проходят успешно и должны завершиться в этом году. По мнению экспертов, разработка таких образцов вооружений — серьезное техническое достижение для современной Украины, но общий уровень проектов далек от передового.

«Нептун» над морем

В среду, 15 апреля, директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман допустил возможность уничтожения новейшими управляемыми ракетами объектов на территории России. В качестве потенциальной мишени он назвал нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области , который действительно находится в радиусе действия 300-мм реактивной системы залпового огня «Ольха-М». Его предприятие — один из участников программы создания этой украинской РСЗО.

Это уже не первая угроза подобного рода. В прошлом году о возможности уничтожения противокорабельными ракетами «Нептун» Крымского моста говорил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

А1 Испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» Фото: ТАСС/Zuma

Нынешние заявления прозвучали после серии испытаний «Ольхи» и «Нептуна», которые Украина провела в последних числах марта и начале апреля. По сообщениям украинского военного ведомства, все они завершились успешно и продемонстрировали уверенный прогресс в разработке комплексов.

2 апреля ПКР «Нептун» впервые опробовали по реальной цели с включением активной головки самонаведения. Несколько дней назад министерство обороны рассекретило видеокадры с точным попаданием ракеты с инертной боевой частью по морской мишени, которая была установлена в 75 км от берега.

— Несмотря на громкие заявления, все эти новые разработки не представляют серьезной угрозы, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Советская Х-35, на основе которой создан «Нептун», ракета хорошая, но далеко не самая новая. Дозвуковые боеприпасы с такими характеристиками — сейчас привычная цель для корабельной ПВО. Отражать их удары и у нас, и за рубежом тренируются уже десятилетия и добились больших успехов. Именно поэтому все ведущие страны бросились разрабатывать сверхзвуковые и гиперзвуковые ПКР, которые сбить гораздо сложнее.

А2 Противокорабельная ракета Х-35 Фото: РИА Новости/Владимир Гальперин

Проект «Ольха» технически еще проще. Сейчас собственные дальнобойные РСЗО с коррекцией траектории создают не только Северная Корея с Ираном, но даже Белоруссия, напомнил эксперт. Такие боеприпасы тоже не проблема для любых современных систем ПВО. Поразить их способны даже модернизированные «Торы», не говоря уже о более дальнобойных комплексах. В Сирии «Панцири» регулярно перехватывали выпущенные по Хмеймиму неуправляемые ракеты с дальностью в несколько десятков километров.

Инструмент неядерного сдерживания

Создание дальнобойных ракет еще с 1990-х годов рассматривалось Украиной как способ компенсировать отказ от ядерных вооружений, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. Поэтому на Украине ведется разработка и более мощного, чем «Ольха» и «Нептун», комплекса. Ракеты с большой досягаемостью руководство страны рассматривало как инструмент проекции силы и сдерживания своих ближайших соседей. Но хроническое отсутствие денег не давало заняться ими всерьез.

— Программа создания многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» с досягаемостью в 300 км была запущена еще в 2011 году, когда президентом страны был Виктор Янукович, — напомнил эксперт. — Но из-за недостатка выделенных бюджетных средств проект далеко не продвинулся и его пришлось закрыть в 2013 году. Лишь после событий на востоке страны в 2014–2015-м ракетные программы снова стали приоритетом и получили финансирование.

А3 Дальнобойный комплекс «Гром-2» Фото: commons.wikimedia.org/VoidWanderer

С 2016 года объявлялось о разработке дальнобойного комплекса «Гром-2» с аэробаллистическими маневрирующими ракетами, в котором использовались наработки по «Сапсану». Сообщалось, что часть средств на него выделила Саудовская Аравия. Но до реальных пусков или поставок на экспорт этот проект так и не дошел.

Министерство обороны Украины сообщало, что в бюджет на 2020 год заложены средства на начало разработки нового многофункционального ракетного комплекса. Украинские эксперты считают, что в нем будут использовать наработки «Грома» и «Сапсана», а дальность превысит 500 км.

Не до серии

В феврале украинские СМИ сообщили, что судьба «Ольхи» и «Нептуна» до сих пор находится под вопросом. В этом году вместо прямого финансирования из бюджета предприятиям ракетной отрасли предложили закончить их испытания за счет коммерческих кредитов, взятых под госгарантии. Это вызвало недовольство производителей и поставило под угрозу своевременное завершение разработки.

А4 РК-360МЦ «Нептун» Фото: commons.wikimedia.org/Администрация Президента Украины

По плану опытно-конструкторские работы по этим проектам должны были завершиться в нынешнем году. Противокорабельному «Нептуну» еще предстоит пройти этапы стрельбы с подрывом боеголовки и атаки реальной цели.

Командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль ранее заявлял, что после принятия на вооружение планируется сформировать отдельный полк береговых ракетных комплексов РК-360МЦ «Нептун». В одном его дивизионе будет до шести мобильных пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой. Еще два комплекта боеприпасов для быстрого перезаряжания будут находиться на транспортных машинах. Заявлялось также о планах установки «Нептунов» на ракетные катера украинских ВМС.

Базовый вариант 300-мм корректируемых ракет «Ольха» имеет дальность около 70 км. Пока это единственный из новых ракетных проектов, который доведен до принятия на вооружение. Украинские СМИ сообщали, что боеприпас закуплен серией около 100 единиц.

Испытания модернизированной версии «Ольха-М» с увеличенной до 120 км максимальной дальностью и улучшенной точностью начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Последние пробные пуски состоялись в конце марта. Ведется также разработка варианта с кассетной боевой частью, получившего обозначение «Ольха-Р».