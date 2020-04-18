Прямой эфир

Турчинов похвастался созданием «ракетного щита» на Украине

0
Фото: ТАСС/Николай Лазаренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина со своим «ракетным щитом» способна поразить любую цель в омывающих страну морях, заявил 17 апреля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Пакет ракет: для чего Киеву американские противотанковые комплексы
США начали производство Javelin для Украины

В ходе онлайн-конференции Киевского форума по безопасности Турчинов заверил, что именно благодаря его работе на Украине был создан «ракетный щит». Поэтому теперь страна якобы обладает снарядами дальнего действия и крылатыми ракетами, которые могут уничтожить любую цель в Черном или Азовском морях.

Также Турчинов раскритиковал украинские власти, отметив проблему финансирования госзаказов.

«На этот год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха», которые приняты на вооружение, доработка и заказ новых ракет «Ольха-М», доработка, принятие на вооружение и заказ новых дивизионов крылатых ракет «Нептун», — пожаловался экс-глава СНБО.

16 апреля директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман также посетовал на недостаток финансирования. По его словам, завод, производящий ракетное топливо, в критическом положении, а если деньги не поступят, Украина рискует остаться без ракет «Ольха», которыми могла бы нанести удар по России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пуск «опасной» для Крымского моста украинской ракеты попал на видео
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020