Турчинов похвастался созданием «ракетного щита» на Украине

Украина со своим «ракетным щитом» способна поразить любую цель в омывающих страну морях, заявил 17 апреля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

В ходе онлайн-конференции Киевского форума по безопасности Турчинов заверил, что именно благодаря его работе на Украине был создан «ракетный щит». Поэтому теперь страна якобы обладает снарядами дальнего действия и крылатыми ракетами, которые могут уничтожить любую цель в Черном или Азовском морях.

Также Турчинов раскритиковал украинские власти, отметив проблему финансирования госзаказов.

«На этот год не предусмотрено финансирование закупки ракет «Ольха», которые приняты на вооружение, доработка и заказ новых ракет «Ольха-М», доработка, принятие на вооружение и заказ новых дивизионов крылатых ракет «Нептун», — пожаловался экс-глава СНБО.

16 апреля директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман также посетовал на недостаток финансирования. По его словам, завод, производящий ракетное топливо, в критическом положении, а если деньги не поступят, Украина рискует остаться без ракет «Ольха», которыми могла бы нанести удар по России.