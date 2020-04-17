Авиабомбу обезвредили рядом с деревней в Брянской области

В Брянской области спасатели обезвредили авиабомбу массой 25 кг. Снаряд обнаружили рядом с деревней Сурьянова.

Боеприпас остался в лесу со времен Великой Отечественной войны. На месте обнаружения авиабомбы работали взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра. Саперы извлекли авиабомбу и вывезли в безопасное место для уничтожения. Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось об обнаружении возле поселка Мичуринского склада боеприпасов. На месте обнаружили авиабомбу и 13 снарядов. Специалисты Брянского пожарно-спасательного центра изъяли боеприпасы из земли, вывезли за пределы населенного пункта и уничтожили.