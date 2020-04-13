Склад боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Брянской области

В Брянской области обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Саперы обезвредили авиабомбу и 13 снарядов.

По данным МЧС, боеприпасы были найдены в лесу возле поселка Мичуринский в Брянском районе. Местные жители вызвали спасателей. На место прибыли взрывотехники Брянского пожарно-спасательного центра.

Специалисты изъяли боеприпасы из земли. Авиабомба и снаряды были вывезены за пределы населенного пункта и уничтожены, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее сообщалось, что снаряды времен ВОВ были обнаружены в Воловском районе Липецкой области, на территории села Юрское. Их вывезли на полигон для уничтожения.