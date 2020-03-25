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Авиабомбу нашли под многоквартирным домом в Волгограде

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В Волгограде пиротехники вывезли авиабомбу, которая пролежала в земле рядом с многоквартирным домом более 75 лет. Ее обнаружили во время ремонта в здании.

Боеприпас был найден на улице Баррикадной в Ворошиловском районе. Фугасная бомба оказалась целой и пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. Снаряд обнаружили строители во время ремонта, пишет «НовостиВолгограда.ру».

На место был вызван пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС. Специалистам удалось извлечь бомбу из земли, вывезти в безопасное место и обезвредить.

В МЧС уточнили, что это третий боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Волгограде с начала года.

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