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Захарова предрекла кризис в Совете Европы из-за дискриминации России в ПАСЕ

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Любые попытки дискриминации России по политическим мотивам в ПАСЕ могут привести к кризису в Совете Европы. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Мы уже не раз подчеркивали, что Россия готова участвовать в работе ПАСЕ исключительно на равноправной основе», — сказала она.

Захарова отметила, что кризис в Совете Европы может иметь трудно предсказуемые последствия, а также напомнила, что выйти из предыдущего кризиса было довольно-таки сложно и для чего создавать новый — непонятно.

Ранее, 9 апреля, в Швеции депутаты предложили ввести санкции против России в ПАСЕ, так как Москва «игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах».

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации из-за событий на Украине и возвращения Крыма. Москва в ответ на это перестала направлять своих парламентариев для работы в ассамблее, а в 2017 году заморозила выплату взноса в Совет Европы.

В июне прошлого года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объеме. Ее ратифицировали в январе 2020 года.

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