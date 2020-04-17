Досрочно завершить учебный год могут в Ульяновской области

В Ульяновской области рассматривают возможность завершения учебного года. Такая мера затронет учеников 1–8-х классов.

О возможных изменениях в плане учебы сообщила заместитель министра образования Ульяновской области Ирина Киселева. По ее словам, вопрос был поднят на заседании с губернатором Сергеем Морозовым. По итогам встречи министерство решило рекомендовать школам досрочно завершить учебный год. Об этом сообщает 1ul.ru.

В случае принятия решения учебный год продлится до 30 апреля. Однако сроки учебы останутся прежними для старшеклассников. Они останутся на дистанционном обучении, которое было введено в связи с угрозой распространения коронавируса.

В России за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 1959 в Москве. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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