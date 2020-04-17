Прямой эфир
Сюжет:

В Подмосковье военные провели спецобработку территорий ряда школ и детсадов

0
Фото: скриншот с видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области военнослужащие подразделений РХБ защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели обеззараживание территории ряда школ и детских садов. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе округа.

На приеме у хлора: спрос на дезинфекцию вырос на 100%
Из-за угрозы коронавируса люди готовы платить за уборку до 10 тыс. рублей

Мероприятие прошло в рамках профилактики распространения вирусных инфекций.

«Проведена дезинфекция прилегающей территории двух школ, трех детских садов, пяти километров дорог, общая площадь обработанной поверхности составила 20 тыс. квадратных километров», — говорится в заявлении.

Уточняется, что военные были в средствах индивидуальной защиты и использовали специальные машины АРС-14КМ и комплекты ДКВ-1К.

Кроме того, подразделения радиационной, химической и биологической защиты округа обработали 11 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования в 26 регионах, где дислоцируются войска. Всего было обеззаражено около 1,8 млн кв. м.

6 апреля стало известно, что в Москве провели масштабную дезинфекцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Столичные коммунальщики обработали все дороги и подъезды жилых домов.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По данным на 17 апреля, в России зафиксировано более 27 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них по меньшей мере 232 человека скончались.
Коронавирус в России

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские военные провели дезинфекцию еще в трех городах Италии
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020