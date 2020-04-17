Прямой эфир
Сюжет:

Песков рассказал о запланированном международном разговоре Путина

0
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 апреля, сообщил, что у главы государства Владимира Путина в течение дня состоится международный телефонный разговор.

Точечный отсчет: Путин напомнил губернаторам о личной ответственности за ситуацию с COVID-19
Президент проанонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса

Вместе с тем, Песков не раскрыл подробностей, с кем из зарубежных лидеров собирается пообщаться президент.

«И после трех будем ожидать открытия нескольких больниц. Это все будет в режиме видеоконференций», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что появится клиника в поселении Вороновское, расположенном в Троицком округе города Москвы. Кроме того, Путин откроет медцентр в Нижнем Новогороде и медучреждение по линии Минобороны. Также в видеоконференции примут участие Омская и Волгоградская области.

«Очень обширная география будет этой видеоконференции. По сути это будет совещание содержательное», — добавил пресс-секретарь.

13 апреля Путин заявил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране при необходимости будут привлечены силы и средства Министерства обороны.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусной инфекцией первоочередной задачей для страны. В частности, он подписал несколько распоряжений о выделении дополнительных средств на оснащение медучреждений оборудованием и выплаты врачам.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 17 апреля, за минувшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов. С начала эпидемии общее число инфицированных составило 32 008 человек, 273 скончались.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле заявили о недостаточной эффективности некоторых мер поддержки бизнеса
В Москве за четыре дня построят восемь трансформаторных подстанций для больниц

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020