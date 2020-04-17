Песков рассказал о запланированном международном разговоре Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 17 апреля, сообщил, что у главы государства Владимира Путина в течение дня состоится международный телефонный разговор.

Вместе с тем, Песков не раскрыл подробностей, с кем из зарубежных лидеров собирается пообщаться президент.

«И после трех будем ожидать открытия нескольких больниц. Это все будет в режиме видеоконференций», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что появится клиника в поселении Вороновское, расположенном в Троицком округе города Москвы. Кроме того, Путин откроет медцентр в Нижнем Новогороде и медучреждение по линии Минобороны. Также в видеоконференции примут участие Омская и Волгоградская области.

«Очень обширная география будет этой видеоконференции. По сути это будет совещание содержательное», — добавил пресс-секретарь.

13 апреля Путин заявил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране при необходимости будут привлечены силы и средства Министерства обороны.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусной инфекцией первоочередной задачей для страны. В частности, он подписал несколько распоряжений о выделении дополнительных средств на оснащение медучреждений оборудованием и выплаты врачам.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 17 апреля, за минувшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 пациентов. С начала эпидемии общее число инфицированных составило 32 008 человек, 273 скончались.

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