АКИТ раскритиковала законопроект об интернет-торговле лекарствами

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с критикой проекта постановления правительства об интернет-торговле лекарствами. Об этом говорится в письме, которое в пятницу, 17 апреля, поступило в распоряжение «Известий».

«Текущая версия проекта постановления не позволяет достигнуть цели, обозначенной при разработке законопроекта: обеспечение населения широким ассортиментом лекарственных препаратов в любой точке страны», ― отмечается в обращении.

Среди недостатков проекта отмечается избыточность ограничений по географии доставки, а также тот факт, что большое количество требований, предъявляемых к аптечным организациям, не позволит эффективно доставлять лекарства.

В АКИТ подчеркнули, что прописанное в законопроекте требование, которое заключается в том, что доставку должны осуществлять исключительно фармацевты, приведет к тому, что работники аптек должны будут «переквалифицироваться в курьеров», поскольку в противном случае доставка будет невозможна. Это, по мнению ассоциации, приведет к полной экономической нецелесообразности в плане реализации лекарств в интернете.

Проект постановления правительства «Об утверждении Правил выдачи разрешения на реализацию лекарственных препаратов для медицинского применения дистанционным способом, требования к организациям, которые могут осуществлять розничную торговлю лекарственных препаратов дистанционным способом, порядок осуществления такой торговли, а также правила доставки лекарственных препаратов, закупленных дистанционным способом, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» был опубликован 15 апреля.

Ранее, 3 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий дистанционную продажу рецептурных лекарств на период чрезвычайной ситуации и эпидемий. Согласно документу, торговать лекарственными препаратами для медицинского применения в розницу могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.

Рецептурные препараты являются исключением, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них.