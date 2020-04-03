Путин подписал закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля, подписал закон, разрешающий дистанционную продажу рецептурных лекарств на период ЧС и эпидемий.

В соответствии с законом правительство может вводить разрешение на онлайн-продажу рецептурных препаратов до 31 декабря 2020 года.

Торговать лекарственными препаратами для медицинского применения в розницу могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.

Рецептурные препараты являются исключением, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них.

В то же время онлайн-продажа психотропных и наркотических лекарств, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25% запрещена.

До принятия этого закона граждане могли только забронировать препарат через интернет, а после этого забрать его в выбранной аптеке.

Законопроект о дистанционной продаже рецептурных препаратов разработан в условиях вынужденной самоизоляции россиян во время эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который дает правительству право вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части. Также кабмин получает возможность устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режимов повышенной готовности или ЧС.

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