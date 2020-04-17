Корабль «Союз МС-15» приземлился в Казахстане

С МКС на Землю вернулись космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в казахстанской степи. Экипаж чувствует себя хорошо, доложил россиянин. На орбите 62-я экспедиция МКС провела 205 дней. Проведены десятки экспериментов, поставлен рекорд по количеству выходов в открытый космос. Из-за пандемии коронавируса для безопасности экипажа приняты дополнительные меры. Сокращено число людей, которые задействованы в операции спасения. Все, с кем экипажу предстоит контактировать, сдали тесты на коронавирус. С Байконура россиянин скрипочка отправится на карантин в Москву, американским астронавтам предстоит длительный перелёт в США.