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Корабль «Союз МС-15» приземлился в Казахстане

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С МКС на Землю вернулись космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-15» приземлился в казахстанской степи. Экипаж чувствует себя хорошо, доложил россиянин. На орбите 62-я экспедиция МКС провела 205 дней. Проведены десятки экспериментов, поставлен рекорд по количеству выходов в открытый космос. Из-за пандемии коронавируса для безопасности экипажа приняты дополнительные меры. Сокращено число людей, которые задействованы в операции спасения. Все, с кем экипажу предстоит контактировать, сдали тесты на коронавирус. С Байконура россиянин скрипочка отправится на карантин в Москву, американским астронавтам предстоит длительный перелёт в США.

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