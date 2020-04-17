Пик заболеваемости COVID-19 в Москве наступит через 2-3 недели

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве произойдет в следующие две-три недели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Согласно последним данным, в Москве подтверждено более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. Полностью вылечились от COVID-19 более 1300 жителей столицы.