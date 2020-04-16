Денис Проценко подвёл итог работы больницы в Коммунарке. Главврач поблагодарил коллег за работу в сложных условиях. Накануне Проценко заявил, что вылечился от коронавируса. На карантин врач ушёл 31 марта, но продолжал работать дистанционно.