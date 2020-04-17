Обновлен состав основного и попечительского советов Фонда кино

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новые составы основного и попечительского советов Фонда кино. Соответствующие распоряжения были опубликованы на официальном портале правовой информации 16 апреля.

Согласно распоряжению от 14 апреля, председателем попечительского совета назначили вице-премьера Дмитрия Чернышенко, а его заместителем — министра культуры Ольгу Любимову. Также в попечительский совет вошел министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

В сообщении на сайте Фонда кино говорится, что в состав попечительского совета также вошли генеральный директор «СТС Медиа», президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов и гендиректор «Национальной Медиа Группы» Ольга Паскина.

Из попечительского совета исключили бывшего министра культуры Владимира Мединского, экс-министра связи Константина Носкова, бывшего руководителя аппарата правительства, ныне министра юстиции Константина Чуйченко и режиссера Андрея Кончаловского.

Согласно другому указу, в состав основного совета Фонда кино вошел директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства России Денис Молчанов — он стал зампредседателя совета. Также в новый совет назначили замминистра культуры Максима Ксензова и заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Дениса Секачева. Председателем совета по-прежнему остался советник президента России по культуре Владимир Толстой.

21 января стало известно, что Мединский не сохранил свое место в новом кабинете министров, сформированном премьер-министром Михаилом Мишустиным. На посту министра культуры его заменила бывший руководитель департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.

Мединский возглавляет Российское военно-историческое общество и координирует госполитику в исторической и гуманитарной сферах в качестве помощника президента России Владимира Путина.

Правительство учредило попечительский совет Фонда кино в августе 2018 года. Членов совета по представлению Минкультуры назначает правительство. Совет определяет, какие кинопроекты и прокатчики будут получать финансирование Фонда кино.