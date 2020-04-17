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ФНС предложила вносить доходы россиян в единый реестр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила с инициативой создания специального реестра с доходами россиян. Об этом заявил замруководителя службы Виталий Колесников.

Накопления из банки: перед кризисом россияне откладывали по 6,6 тыс.
Это минимум за последние четыре года

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи. Потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», — приводит «Интерфакс» слова Колесникова с заседания Госдумы, которое состоялось в четверг, 16 апреля.

Колесников убежден, что сейчас в России «нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», именно поэтому создание такой базы и принятие соответствующего законопроекта, по его мнению, особенно актуально.

В соответствии с проектом закона в федеральный реестр о населении будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные сведения о физическом лице (семейное положение, родственные связи и иные).

Предполагается, что реестр будет получать данные от государственных и муниципальных органов власти, органов местного самоуправления и органов управления государственными внебюджетными фондами, пишет «Газета.ру».

Как сообщает РБК, документ может вступить в силу 1 января 2022 года за исключением отдельных положений, для которых установлены свои сроки.

В конце октября 2019 года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что для ареста счетов и списания с них средств ее сотрудники отправляют в банк лишь ФИО и дату рождения должника. Это проблема единого реестра приводит к тому, что расплачиваться по чужим долгам будет тезка недобросовестного заемщика.

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