Минфин рассказал об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Налог в 13% на процентный доход по вкладам, превышающим 1 млн рублей, а также на доход от инвестиций в ценные бумаги, купонный доход по государственным и корпоративным облигациям на ту же сумму не потребует от граждан дополнительного декларирования своих доходов. Об этом говорится в сообщении Минфина России, поступившем «Известиям» в среду, 1 апреля.

Налогом облагаются проценты, начисляемые на доходы от этих вкладов. Граждане будут уплачивать налог на основе уведомлений, по примеру с тем, как сейчас оплачивается налог на имущество или транспорт.

«Расчет налога будет осуществлять налоговый орган автоматически на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые будут представлять банки», — отмечается в сообщении.

В ситуации с валютными вкладами проценты, выплаченные физическому лицу, пересчитают в рубли по официальному обменному курсу Банка России на день фактического получения дохода. Изменение размера валютного вклада из-за курсовых колебаний налогообложению не подлежит.

Проценты, начисленные на зарплатные счета граждан, по которым ставка не превышает 1%, не будут облагаться налогом. Также не будут взимать налог с процентных доходов по счетам эскроу.

НДФЛ в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках начнет действовать с 2021 года. Мера не коснется процентов, полученных по вкладам в 2020 году.

Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).

Если у гражданина на счетах разных банков сумма вкладов превышает в совокупности 1 млн рублей, проценты с доходов этих счетов будут суммироваться. Налог будет рассчитываться исходя из общей суммы дохода со всех вкладов.

«Практика налогообложения процентов по вкладам существует в большинстве стран мира. Банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг, который облагается налогом», — считают в Минфине. Схема расчета следующая: общая сумма дохода с вкладов минус ключевая ставка ЦБ, умноженные на 13%.

Закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам Госдума приняла 31 марта.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и отметил, что из-за пандемии коронавируса под ударом оказалась вся мировая экономика. В связи с этим власти примут меры для стабилизации экономической ситуации в России.

В частности, российский лидер предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей. Он отметил, что налог будет взиматься не с самого вклада, а с процентов, получаемых с него.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, такая практика налогообложения есть в большинстве стран мира, поскольку банковские проценты — это такой же доход, как и доход от ценных бумаг.