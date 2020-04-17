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Республиканцы назвали РФ инициатором дела о вмешательстве в выборы США

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds/CNP/AdMedia
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Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли считают, что ФБР в 2016 году получили ордер на слежку за штабом кандидата в президенты США Дональда Трампа, основываясь на «российской дезинформации». Об этом 16 апреля сообщает издание Daily Caller.

Политики потребовали от директора ФБР Кристофера Рэя до 30 апреля предоставить им документы, связанные с расследованием так называемого сговора Трампа с Россией.

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Расследование ФБР под названием Crossfire Hurricane было начато 31 июля 2016 года из-за подозрений вмешательства РФ в президентские выборы. Сотрудники бюро на основе компромата на Трампа получили ордер на слежку за его окружением в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA).

По версии Джонсона и Грассли, «досье» на тогдашнего кандидата в президенты, собранное бывшим сотрудником британских разведслужб Кристофером Стилом, на самом деле может быть частью «российской дезинформации». Политики намерены выяснить, знали ли в ФБР этот факт.

Ранее Стил признался, что его отчет основан на непроверенных фактах от «случайных» пользователей интернета.

В конце марта прошлого года спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора Дональда Трампа с Россией. Сам доклад был обнародован 18 апреля 2019 года. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины американского лидера.

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