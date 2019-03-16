Автор «досье» на Трампа использовал недостоверную информацию

Бывший сотрудник британских разведслужб Кристофер Стил, который составил опубликованное в прошлом году «досье» на президента США Дональда Трампа, признался, что его отчет основан на непроверенных фактах от «случайных» пользователей интернета. Об этом 16 марта сообщает Fox News со ссылкой на прошлогодние показания Стила.

Отмечается, что Стил давал показания в рамках иска российского бизнесмена Алексея Губарева, заявлявшего, что «досье» на Трампа «опорочило» его компании XBT Holdings и Webzilla. Стил рассказал о том, как осуществлял проверку информации о компаниях Губарева, а также сообщил, нашел ли значимую информацию.

«Да, мы нашли. Это была статья, которую я получил, она была опубликована 28 июля 2009 года на каком-то (сайте. — Ред.) под названием CNN iReport», — сказал Стил.

Уточняется, что в CNN iReport прокомментировали ситуацию, заявив, что эта платформа была создана пользователями. В связи с этим истории, размещенные на сайте, не редактируются и не проходят проверку на достоверность. При этом подчеркивается, что не все пользователи CNN iReport, публикующие новости, являются сотрудниками CNN.

Однако сам Стил заявил в ходе дачи показаний, что ничего не знал о том, как на самом деле работает сайт, пишет «РИА Новости».

Ранее 16 марта сообщалось, что сенатор США Джон Маккейн поделился с Федеральным бюро расследований (ФБР) и СМИ пакетом документов с неподтвержденной информацией о том, что у России якобы есть компрометирующая информация на главу Белого дома Дональда Трампа.

Копия документа также была предоставлена в распоряжение представителя Госдепа Виктории Нуланд, члена Совета национальной безопасности США при Бараке Обаме Селесты Валландер и члена палаты представителей Адама Кинзингера.

При этом соратник Маккейна Дэвид Крамер заявил, что получил пакет документов от британского разведчика Кристофера Стила и впоследствии предоставил его CNN, BuzzFeed и The Washington Post. Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после годовой борьбы с агрессивной формой рака мозга.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа.