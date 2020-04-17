Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.

Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.

В рамках данной программы будет доступна ипотека на покупку жилья комфорт-класса с аналогичной ставкой по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего на программу потребуется выделить около 6 млрд рублей.

СМИ сообщали 15 апреля, что в России банки, среди которых «Открытие», Росбанк и Совкомбанк, начали пересматривать условия выдачи ипотек и повышать минимальный размер первоначального взноса.

По статистике аналитического агентства Frank RG, шесть кредитных организаций из топ-30 уже скорректировали пороговые значения для ипотеки по наиболее популярным программам, таким как кредит на готовое и строящееся жилье.

Правительство предложило Госдуме 14 апреля распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, чтобы противостоять недобросовестным кредиторам. Тогда кабинет министров продлил до конца года программу помощи ипотечникам, которые попали в сложную ситуацию.

Ранее, 10 апреля, Банк России сообщил об отсутствии массового повышения процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам. В регуляторе заверили, что после окончания пандемии коронавируса ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки станут более доступными.

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