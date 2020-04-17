Прямой эфир
Сюжет:

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли 16 апреля поддержал идею запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых в стране.

По стройке смирно: как власти поддержат отрасль и спрос на жилье
Президент объявил о новой программе льготной ипотеки и призвал не замораживать возведение ключевых объектов

Обратиться за таким кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Если ставка будет выше 6,5%, государство выделит субсидии.

В рамках данной программы будет доступна ипотека на покупку жилья комфорт-класса с аналогичной ставкой по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге.

Всего на программу потребуется выделить около 6 млрд рублей.

СМИ сообщали 15 апреля, что в России банки, среди которых «Открытие», Росбанк и Совкомбанк, начали пересматривать условия выдачи ипотек и повышать минимальный размер первоначального взноса.

По статистике аналитического агентства Frank RG, шесть кредитных организаций из топ-30 уже скорректировали пороговые значения для ипотеки по наиболее популярным программам, таким как кредит на готовое и строящееся жилье.

Правительство предложило Госдуме 14 апреля распространить положения об ограничении полной стоимости кредита на ипотеку, чтобы противостоять недобросовестным кредиторам. Тогда кабинет министров продлил до конца года программу помощи ипотечникам, которые попали в сложную ситуацию.

Ранее, 10 апреля, Банк России сообщил об отсутствии массового повышения процентных ставок по ипотеке и потребительским кредитам. В регуляторе заверили, что после окончания пандемии коронавируса ипотечное кредитование продолжит развиваться, а ставки станут более доступными.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программу помощи ипотечным заемщикам продлили до конца года
СМИ сообщили о повышении банками размера первоначального взноса по ипотеке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020