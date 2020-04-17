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Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Такое предположение сделал киевский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

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«На сегодняшний день две трети доходной части бюджета Украины составляют заимствования. Так что без кредита МВФ не удастся выплатить пенсии и зарплаты гражданам... и президенту Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны», — рассказал эксперт в программе «LIVE» в четверг, 16 апреля.

Погребинский также отметил, что если украинские власти примут решение о запуске печатного станка, то через полтора–два месяца доллар будет стоить в районе 300 гривен (817 рублей), отмечает «Федеральное агентство новостей».

Одним из требований МВФ для предоставления Киеву нового кредита являлось разрешение на открытую продажу сельхозземель для физических и юридических лиц. 31 марта Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон о снятии моратория на продажу земли для граждан страны, который начнет свое действие с 1 июля 2021 года. Иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума. Однако в раде отметили, что в МВФ остались недовольны редакцией принятого закона.

Ранее Зеленский отмечал, что из-за распространения коронавируса и без международной помощи государству может грозить упадок экономики и даже дефолт.

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